شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسعى لزيادة مصادر الطاقة المتجددة لتغطي ثلث استهلاك الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى الصين لزيادة مصادر الطاقة المتجددة لتغطي ثلث استهلاك الكهرباء بحلول 2025، في الوقت الذي تسعى فيه للحد من اعتمادها على الفحم وخفض الانبعاثات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصين تسعى لزيادة مصادر الطاقة المتجددة وتشمل الطاقة الكهرومائية من 8ر28% من استهلاك الكهرباء خلال عام 2020، وفقا للخطة الخمسية الرابعة عشرة لتطوير الطاقة المتجددة .

ونشرت لجنة التنمية والاصلاح الوطني ووكالات أخرى الخطة اليوم الأربعاء.

وباستثناء سدود توليد الطاقة الكهرومائية، تريد الصين أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 18% من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2025، مقارنة بـ 4ر11% خلال عام 2020، كما أنها تتوقع أن تتضاعف طاقة الرياح والشمس خلال هذه الفترة، وفقا للخطة.

ويشار إلى أن الصين لديها منشآت لتوليد طاقة الرياح والشمس أكثر من أي دولة في العالم، كما أنها مقر الكثير من أكبر منتجي المعدات اللازمة لتوليد الطاقة النظيفة.