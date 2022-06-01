شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الخارجية الياباني بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي بكوفيد-19 وإنه يتعافى في منزله.

وأضافت في بيان أنه لم يتم تحديد أي مخالطين له عن كثب في الوزارة.

وقال مسؤول في الوزارة إن هاياشي أُصيب بحمى خفيفة في وقت سابق لكن أعراضه الحالية تقتصر على التهاب الحلق.

وكانت وكالة أنباء كيودو قد ذكرت في وقت سابق أن هاياشي ألغى حضوره جلسة للبرلمان اليوم بعد إصابته بالحمى.