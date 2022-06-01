- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر رسميا.. صندوق 'ريدبيرد' الأمريكي يشتري نادي ميلان والان مع التفاصيل
2022-06-01 | 12:14
0 مشاهدة
استحوذ صندوق الاستثمار الأمريكي "ريدبيرد" رسميا الأربعاء 1 حزيران على ملكية نادي ميلان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المنقضي 2021-22.
وأعلن نادي ميلان في بيان نشره على موقعه الرسمي أن مؤسسة "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" الأمريكية للاستثمار توصلت إلى اتفاق بقيمة 1.2 مليار يورو "1.3 مليار دولار أمريكي" لشراء النادي، على أن يحتفظ بنك "إليوت"، المالك الحالي، على حصة أقلية من أسهم النادي.
وقال مؤسس صندوق "ريدبيرد" جيري كاردينالي، في بيان: "نتشرف بأن نشكل جزءًا من تاريخ ميلان العريق، ومتحمسون للعب دور في المرحلة الجديدة للنادي مع عودته لمكانه الطبيعي على قمة الكرة الإيطالية والأوروبية والعالمية".
ويملك "ريدبيرد" أيضا حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم.
وأضاف كاردينالي: "فلسفة "ريدبيرد" الاستثمارية وسجلها في إدارة الفرق أظهرا أن أندية كرة القدم يمكنها النجاح داخل الملعب وخارجه".
ويستحوذ بنك "إليوت" على ملكية نادي ميلان منذ 4 سنوات، بعد فشل مالك النادي السابق، الصيني لي يونغ هونغ، في تسديد ديونه.
يُذكَر أن ميلان تُوّج مؤخرًا بلقب الدوري الإيطالي، لينهي غيابًا دام 11 عامًا عن التتويج بالبطولة المحلية، وقدّم ميلان أداءً لافتًا في منافسات الموسم المنقضي 2021-22، حيث أنهى المسابقة في المركز الأول برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الثاني (84 نقطة).