انت الان تتابع خبر القضاء يقرر توقيف مجموعة من المتهمين المنتمين الى ما يسمى 'حزب البعث' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - نينوى

قررت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الاربعاء، توقيف مجموعة من المتهمين المنتمين الى تنظيم ما يسمى (حزب البعث) في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.

