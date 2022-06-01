انت الان تتابع خبر القضاء يقرر توقيف مجموعة من المتهمين المنتمين الى ما يسمى 'حزب البعث' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - نينوى
قررت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الاربعاء، توقيف مجموعة من المتهمين المنتمين الى تنظيم ما يسمى (حزب البعث) في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة تحقيق نينوى قررت توقيف مجموعة من المتهمين المنتمين الى تنظيم ما يسمى (حزب البعث) في ناحية بعشيقة والتي سبق وان ظهرت في تسجيل فديو تحتفل وتمجد برئيس النظام السابق واعترف اعضاء هذه المجموعة بالتخطيط لاعادة تنظيم الحزب والقيام باعمال تسيء الى النظام السياسي القائم".