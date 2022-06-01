انت الان تتابع خبر التربية النيابية تعقد اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة المالية لمناقشة ملف المحاضرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
عقدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المالية لمناقشة ملف المحاضرين وتخصيصات التربية بموازنة العام الحالي.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لجنة التربية النيابية تعقد اجتماعاً مشتركا مع رئيس واعضاء اللجنة المالية لمناقشة ملف المحاضرين وتخصيصات وزارة التربية في الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2022".