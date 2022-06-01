انت الان تتابع خبر التربية النيابية تعقد اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة المالية لمناقشة ملف المحاضرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

عقدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المالية لمناقشة ملف المحاضرين وتخصيصات التربية بموازنة العام الحالي.

