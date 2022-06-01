انت الان تتابع خبر جنايات الكرخ: الاعدام لمجرم ارتكب أعمال ارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي كان يشغل منصب (الامير الاداري في ولاية شمال بغداد) لعصابات داعش الارهابية.

