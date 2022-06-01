انت الان تتابع خبر جنايات الكرخ: الاعدام لمجرم ارتكب أعمال ارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي كان يشغل منصب (الامير الاداري في ولاية شمال بغداد) لعصابات داعش الارهابية.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم الإرهابي قام بأعمال إرهابية مسلحة تهدف لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد، لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات ارهابية في العاصمة بغداد".
وأضاف أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
وأضاف أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".