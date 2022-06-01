روسيا: أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تزيد من مخاطر المواجهة المباشرة بين موسكو وواشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية إن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تزيد من مخاطر المواجهة المباشرة بين موسكو وواشنطن.



وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ من طراز "هيمارس".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس، وصواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا .

و"هيمارس" هي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة.

وأوضح المسؤول أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كيلومترا فقط، رغم أن الجيش الأمريكي لديه صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.

وحرصت واشنطن على تزويد كييف بهذه الصواريخ القصيرة المدى لأنها تريد أن تضمن أنها ستطول أهدافا داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية.

وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض، إن "هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية لكنها لن تستخدم ضد الأراضي الروسية".