شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تنتقد ضعف تمثيل الاتصالات خلال مناقشة الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضعف تمثيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعها المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الاتصالات، للسنة المالية للعام المالي 2022-2023.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الكشف المرسل من الوزارة، يحوى أسماء مختلفة عن الحضور، وأبدى اندهاشه من ذلك.

فيما انتقد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم حضور نواب الوزير، قائلا: "الوزارة تضم ما يقرب من 10 قيادات تلى الوزير، ما بين نواب ومساعدين ومعاونيين للوزير، ومع ذلك لم يحضر ايا منهم رغم أهمية اجتماع اليوم الذى يناقش موازنة الوزارة للعام المالي الجديد.. أغلب ممثلي الوزارة ينوبون عن الاسماء المرسلة من الوزارة إلينا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة اليوم لمناقشة الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالي 2022/2023.