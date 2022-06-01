شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: سيارات خدمات إلكترونية للمواطنين بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة اليوم، تأتى فى إطار الوقوف على التحديات التى تواجه الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد .

وتابع بدوى:" تستهدف الوقوف على التوصيات التى تم إصدارها لكل من الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد بشأن تطوير الخدمات الرقمية وزيادة سرعة الانترنت فى ضوء التحول الرقمي والتكنولوجي الذى تشهده الدولة المصرية.

وأشار النائب أحمد بدوي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه سيتم الاستماع لشرح وافي من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بشأن ماتم انجازه فى شأن تغيير الكابلات النحاسية إلى" فايبر"، ولذلك لتفادى انقطاع الانترنت وزيادة سرعته، وتستمع إلى الجدول الزمنى الذى حددته الشركة المصرية للاتصالات لادخال "الفايبر" لجميع المحافظات المصرية، وذلك للقضاء على المشكلات التى واجهت المواطنين فى بعض المناطق من ضعف خدمات الانترنت المقدمة.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الزيارة البرلمانية التى ستقوم بها اللجنة،اليوم، تتضمن الوقوف على مستجدات تطوير الهيئة القومية للبريد لتتواكب مع التحول الرقمى للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن اللجنة أصدرت توصية بضرورة تزويد جميع مكاتب هيئة البريد المصري بخدمات الانترنت فى جميع المحافظات، وذلك لاستخراج أوراق الشهر العقارى ورخصة المرور وكذلك الأوراق التى تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية .

وأعلن بدوي، عن إطلاق عدد من السيارات الحديثة والمطورة نظام التحول الرقمى لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وذلك بالتزامن احتفالات مصر بذكرى ثورة يونيو .