شكرا لقرائتكم خبر عن 530 مليون إصابة و6 ملايين وفاة بكورونا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 530 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 530 مليونا و78 ألف حالة، مقابل 529 مليونا و370 ألف حالة في نفس الوقت يوم أمس.

وجرى مراجعة إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 292 ألف وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.