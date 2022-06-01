بايدن: أميركا ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ متطورة

01 يونيو , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطوراً حتى تتمكن من «ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة». وفي مقال للرأي في صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء، قال بايدن «لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى وضع ممكن على طاولة المفاوضات».

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