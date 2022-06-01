رسمياً.. غاريث بيل يعلن مغادرة ريال مدريد

وقال بيل في رسالة: "أن أرتدي القميص الأبيض الناصع وأن أرتدي الشعار على صدري وأن ألعب في سانتياغو برنابيو وأن أفوز بالألقاب وأن أكون جزءاً مما أشتهرت به للفوز بدوري الأبطال. يمكنني الآن أن أنظر إلى الوراء وأتأمل وأقول بأمانة أن هذا الحلم أصبح حقيقة وأكثر من ذلك بكثير".وأضاف: "أن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعباً في ريال مدريد، لقد كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبداً. كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي".

وتابع: "تمكنا معاً من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم. لقد كان شرفاً. شكراً لكم، هلا مدريد".

