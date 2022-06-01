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حارس برشلونة يقرر الرحيل

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-01 | 10:55

حارس برشلونة يقرر الرحيل

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن البرازيلي نيتو، حارس مرمى برشلونة، قرر بالفعل الرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.
ويرتبط نيتو بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه يرغب في الانتقال لنادٍ يضمن له اللعب أساسيًا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيتو الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2019، قادمًا من فالنسيا، يرغب في اللعب باستمرار، على أمل اللحاق بقائمة منتخب بلاده في مونديال قطر، ولهذا السبب سيقوم بتقييم بعض العروض التي وصلته.


وأضافت الصحيفة، أن برشلونة بدأ يخطط بالفعل لمرحلة ما بعد نيتو، حيث سيعتمد على الألماني مارك أندريه تير شتيجن كحارس أول، وإيناكي بينيا كحارس ثان.

وارتبط اسم نيتو بالانتقال للعب في البريميرليج، مرة من بوابة آرسنال وأخرى عبر بوابة إيفرتون وكذلك توتنهام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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