حارس برشلونة يقرر الرحيل

ويرتبط نيتو بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه يرغب في الانتقال لنادٍ يضمن له اللعب أساسيًا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيتو الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2019، قادمًا من فالنسيا، يرغب في اللعب باستمرار، على أمل اللحاق بقائمة منتخب بلاده في مونديال قطر، ولهذا السبب سيقوم بتقييم بعض العروض التي وصلته.



وأضافت الصحيفة، أن برشلونة بدأ يخطط بالفعل لمرحلة ما بعد نيتو، حيث سيعتمد على الألماني مارك أندريه تير شتيجن كحارس أول، وإيناكي بينيا كحارس ثان.

وارتبط اسم نيتو بالانتقال للعب في البريميرليج، مرة من بوابة آرسنال وأخرى عبر بوابة إيفرتون وكذلك توتنهام.