إسبانيا تختبر غواصة عسكرية من جيل جديد (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسبانيا باشرت باختبار غواصة عسكرية من فئة " S-81" الجديدة.



وجاء في منشور على الموقع: "في خليج كارتاخينا بدأت مؤخرا التجارب البحرية لغواصة Isaac Peral من فئة S-81الجديدة، والمخصصة لسلاح البحرية الإسباني، في أول عملية خروج للغواصة للبحر استمرت لأربع ساعات".

وأشار الموقع إلى أن الغواصة وخلال الساعات الأربع التي قضتها في البحر كانت تتحرك وهي طافية على سطح الماء، ومن المفترض أن تخضع في وقت لاحق لاختبارات الغوص.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن الغواصة خضعت لبعض التعديلات في هيكلها قبل الانتهاء من تجهيزها للاختبارات، ولهذا الغرض استعانت شركة Navantia الإسبانية بشركة BAE Systems البريطانية، وتمت زيادة طول هيكل الغواصة.

ووفقا للخطط الحالية فإن الغواصة من المفترض أن تباشر خدمتها في سلاح البحرية الإسباني ربيع عام 2023، وما بين عامي 2024 و2028 من المفترض أن يتسلم الجيش الإسباني 3 غواصات أخرى من فئة "S-81"، وستجهز هذه الغواصات بمعدات متطورة لتوليد الأكسجين تساعدها على البقاء لمدة طويلة تحت الماء.