زاخاروفا تؤكد أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بحاجة إلى تدقيق على المستوى الرسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

في تعليق على تصريح للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى التدقيق فيما يصدر عن المسؤولين الأمريكيين من تصريحات.



وفي التفاصيل، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على حديث للمندوبة الامريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن تصريحات المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية بحاجة الآن إلى إعادة تدقيق على المستوى الرسمي، وهي غالبا ما تتعارض مع القرارات المتخذة.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد صرّحت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بالأسلحة من أجل حماية أراضيها، ولكن ليس لتوجيه ضربات ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع راديو سبوتنيك عن غرينفيلد: "لا أود تحليل تصريحاتها الآن، لقد قلنا مرارا إن تصريحات العديد من الشخصيات السياسية في إدارة بايدن الحالية تتعارض بشكل مباشر مع القرارات المتخذة ومع التصريحات الأخرى. لذلك، ما إذا كان هذا التصريح منفصلا عن عقيدتهم العسكرية، أم كان عكس ذلك، جزءا من عقيدة جديدة، فأنا لا أنوي حتى تحليله. أعتقد أننا اصطدمنا بالكثير من التصريحات العبثية وغير المتزنة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية لدرجة أن كل شيء يحتاج الآن إلى إعادة فحص على المستوى الرسمي، والبحث عن إجابات رسمية، وما هي بالضبط تصريحاتهم الرسمية وما يوافقها، وتلك التي ما هي إلا مجرد مناورة سياسية لمساندة هذا العمل أو ذاك"، مضيفة توضيحا يقول: "لأنه بخلاف ذلك يمكن أن يختلط عليك الأمر بشأن ما يصدر عنهم من تصريحات".