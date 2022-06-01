شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تفاصيل تعديلات الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة"، استعرض خلاله التعديلات الجديدة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي بحيث يلزم المتصرف إليه بتقديم "طلب الشهر"، الإجراء يكون خلال 15 يوما، توضيح الفرق بينه وبين القانون الحالي، ومتى يجوز التظلم، وإليكم التقرير كاملا: