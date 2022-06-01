أوروبا تستعد لعمليات شراء جماعية للقاحات "جدري القردة"

اسماعيل عبد الحي - أفادت المفوضية الأوروبية وكالة فرانس برس، الخميس، بأنّ الاتحاد الأوروبي يستعد لعمليات شراء جماعية للقاحات وغيرها من العلاجات لمرض جدري القردة، مؤكّدة أنّه سيتمّ الانتهاء من وضع التفاصيل في "الأيام القادمة".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مجال الصّحة ستيفان دي كيرسمايكر، إنّ الهيئة الأوروبية للاستجابة للطّوارئ الصّحية “تعمل مع الدّول الأعضاء والشّركات المصنعة لشراء اللّقاحات والعلاجات لجدري القردة”. وأضاف أنّه “سيتمّ تحديد الإجراءات الدقّيقة مع الدّول الأعضاء خلال الأيام القليلة القادمة”.

وكانت إسبانيا قد أبدت نيّتها الحصول على لقاحي “إمفانكس” و”تيكوفيريمات” المضادين للفيروسات من خلال عمليّة شراء جماعية للاتحاد الأوروبي.