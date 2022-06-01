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الكشف عن سبب تأجيل زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريحات صحفية، أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن "العمل جار لتحديد موعد الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا".

وأشار قالن إلى أنه "كان من المقرر أن يزور تركيا في 25 مايو الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز".


وأكمل: "نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال يونيو، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد".

تجدر الإشارة إلى أنه في أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى استغرقت يومين، التقى خلالها الملك السعودي وولي عهده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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