انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب تأجيل زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريحات صحفية، أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن "العمل جار لتحديد موعد الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا".

وأشار قالن إلى أنه "كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز".



وأكمل: "نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال يونيو، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد".

تجدر الإشارة إلى أنه في أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، التقى خلالها الملك السعودي وولي عهده.