منافسة قوية بين العمالقة على ضم رحيم ستيرلنغ

ولم يتبق للنجم الإنجليزي سوى عام واحد على نهاية عقده الحالي مع مانشستر سيتي وقد ارتبط بالانتقال إلى الخارج، بينما يريد الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تعزيز هجومه بعد موسم باهت أمام المرمى.وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن "العملاقين بايرن ميونخ وريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أيضًا وضعا ستيرلنغ على رادارهما إلى جانب برشلونة في حال رحيله عن سيتي الصيف الحالي".

وبدأ ستيرلنغ اخر مباريات الموسم أمام أستون فيلا وذهاب وإياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على مقاعد البدلاء، ولا يرغب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا في أن يصبح لاعبًا غير أساسي في صفوف بطل الدوري الإنجليزي في أخر موسمين لأنه يريد أن يلعب دورًا كبيرًا في مشوار إنجلترا في كأس العالم في قطر هذا الشتاء.



ومن المتوقع أن يعالج النادي موقف ستيرلنغ الشهر المقبل بمجرد عودته من مهمته مع المنتخب الإنجليزي.