فرنسا تحث إيران على الرد فوراً على أسئلة متعلقة بالأنشطة النووية السابقة

صورة منشورة من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 4 نوفمبر 2019 تظهر منشآت التخصيب الذري ومركز نطنز للأبحاث النووية (أ ف ب).

حثت وزارة الخارجية الفرنسية إيران على الرد فوراً على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية السابقة.

وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء أمس (الإثنين) إن إيران لم تجب بمصداقية على أسئلة تطرحها الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع، رغم الجهود الجديدة لتحقيق انفراجة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت تقريرا بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، الأمر الذي وصفته طهران بأنه «تقرير غير منصف».