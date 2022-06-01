تطبيق يمنع نسيانك كلمات مرور حساباتك الشخصية

نيويورك: تتطلب كل خدمة تقريبًا تشترك فيها كلمة مرور جديدة. علاوة على ذلك، تختلف متطلبات الأمان بين المواقع والتطبيقات، مما يجعل من الصعب إنشاء رموز جديدة وفريدة وتذكرها.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري استخدام نفس كلمات المرور عبر جميع حساباتك، إلا أن هذا خطير جداً، فباختراق أحد حساباتك يتم اختراق جميع الحسابات الأخرى وسرقة هويتك على الإنترنت.

لحل هذه المشكلة يمكن استخدام تطبيق Enpass والذي يشبه أداة إدارة كلمات المرور، وهو عبارة عن مخزن رقمي يحافظ على أمان رموز تسجيل الدخول الخاصة بك ويمكن الوصول إليها بسهولة، والتطبيق متاح للتنزل مدى الحياة مقابل 25 دولار فقط.

و قد يبدو تخزين جميع كلمات مرورك في مكان واحد وكأنه حلم يتحقق للهاكرز، ولكن Enpass لا يحتفظ بمعلومات تسجيل الدخول على الخادم. بدلاً من ذلك، يتم حفظها محليًا على جهازك باستخدام تطبيق Enpass لسطح المكتب لنظامي التشغيل ويندوز وماكوس.

وإذا كنت بحاجة إلى وصول سهل إلى بيانات الاعتماد الخاصة بك عبر أجهزة متعددة، مثل جهاز آي فون أو أندرويد، فيمكن أن يقوم التطبيق بتشفير معلوماتك عند تحميلها على حساباتك السحابية.

ويقدم التطبيق ميزة أخرى مريحة وهي إنشاء كلمات مرور قوية. و يمكنك إنشاء أكواد يكاد يكون من المستحيل كسرها وملء نماذج تسجيل الدخول وتفاصيل بطاقة الائتمان تلقائيًا على المواقع المفضلة لتوفير الوقت.

وينبهك النظام الأساسي أيضًا إذا كانت إحدى بيانات الاعتماد الخاصة بك ضعيفة أو عند حدوث انتهاكات لموقع الويب بحيث يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور، بحسب موقع إن غادجيت.