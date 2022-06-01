شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اسشتهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استشهدت فتاة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليها، عند مفترق طرق العروب، بالقرب من مجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشابة "غفران هارون حامد وراسنة"، إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال، اخترقت الرصاصة صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكد أن قوات الاحتلال أعاقت وصول وعمل طواقمه في نقل فتاة مصابة بالرصاص الحي، وأنها سلمت لهم بعد ما يقارب 20 دقيقة، "وجاري نقلها الآن للمستشفى الأهلي بالخليل".

وخلال السنوات الأخيرة ازداد إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه فلسطينيين، وقتلهم بدم بارد، دون أن يشكلوا أي خطر.