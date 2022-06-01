وسائل إعلام أمريكية: إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل حرم جامعة كزافييه بولاية نيو أورليانز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار داخل حرم جامعة كزافييه بولاية نيو أورليانز الأمريكية بعد نحو أسبوع من حادث مروع بمدرسة روب الابتدائية في تكساس.



وقالت شرطة نيو أورليانز إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص الثلاثاء خارج حفل تخرج مدرسة موريس جيف الثانوية في جامعة إكزافييه.

ولم تتضح حالات الإصابة على الفور. لكن شرطة نيوأورليانز قالت إن أحد المشتبه بهم تم اعتقاله وتم نقل المصابين الذين تعرضوا لإطلاق النار لتلقي العلاج في المستشفى.

ووقع إطلاق النار في موقف للسيارات خارج مركز المؤتمرات، يستخدم كموقع للعديد من احتفالات التخرج من المدارس الثانوية كل ربيع.

وقال شهود عيان لقناة فوكس8 الأمريكية إن شجارًا اندلع بعد فترة وجيزة من انتهاء حفل التخرج، وسمع بعدها دوي طلقات رصاص.

ويعد هذا ثاني حفل تخرج من المدرسة الثانوية يقام إكزافيير يشوبه العنف خلال الأيام الـ 11 الماضية.

ففي 20 مايو/ أيار، اندلع قتال خلال حفل التخرج من مدرسة كارفر الثانوية، حيث دارت اشتباكات بين جامحة داخل مركز المؤتمرات شهدت تبادل اللكمات وإلقاء الكراسي.

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوع من المجزرة التي أسفرت عن مقتل 19 طفلًا ومدرّستين في مدرسة روب الابتدائية عندما أطلق سالفادور راموس (18 عاما) النار، في أحد حوادث إطلاق النار الأكثر دموية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وما زال الجدل محتدما في الولايات المتحدة بشأن قوانين ترخيص الأسلحة الشخصية، بعد سلسلة حوادث إطلاق نار عشوائي أودت بحياة العشرات.