وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره الروسي استعداد المملكة لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، إن السعودية مستعدة لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.



واستقبل وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، نظيره الروسي سيرغي لافروف، والوفد المرافق له.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، استعرض بن فرحان ولافروف، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية السعودي لنظيره الروسي على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.

وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولان خليجيان، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور المملكة العربية السعودية.

ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهما إن لافروف سيلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أنه من المتوقع أن يلتقي لافروف وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق غدا الأربعاء دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.