بايدن: لا نسعى لحرب بين الناتو وروسيا ولن نضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات عن أراضيها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته لا تسعى إلى وقوع حرب بين حلف "الناتو" وروسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في مواجهة القوات الروسية.



وقال بايدن في مقال نشره بصحيفة "نيويورك تايمز": "نحن لا نسعى لوقوع حرب بين الناتو وروسيا". وأضاف: "بقدر ما أنني لا أتفق مع السيد بوتين وأجد أفعاله مثيرة للغضب، فإن الولايات المتحدة لن تحاول التسبب في الإطاحة به في موسكو".

وعن الوضع في أوكرانيا، كتب: "طالما أن الولايات المتحدة وحلفائنا لم نتعرض لهجوم فلن نشارك بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا أو بمهاجمة القوات الروسية".

وتابع: "نحن لا نشجع أوكرانيا أو نمكنها من الضرب خارج حدودها، كما أننا لا نريد إطالة أمد الحرب لمجرد إلحاق الألم بروسيا".

وقال بايدن، أن واشنطن قررت تزويد كييف بأنظمة صاروخية أكثر تقدما، لـ"تتمكن من ضرب الأهداف الرئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة"، وأضاف أن أهداف واشنطن هي أنها تريد "أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة ومزدهرة لديها وسائل الدفاع عن نفسها والردع ضد العدوان".

وتابع: "لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات".

وأردف قوله: "لهذا السبب قررت أننا سنزود الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدما ستمكنهم من ضرب الأهداف الرئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة في أوكرانيا".

وأضاف: "سنواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات، والمدفعية القوية وأنظمة الصواريخ الدقيقة، والرادارات، والطائرات بدون طيار، وطائرات الهليكوبتر Mi-17 والذخيرة".

وأشار إلى "أننا سنرسل المزيد من المليارات من المساعدات المالية، على النحو الذي يأذن به الكونغرس".

وأكد الرئيس الأمريكي بايدن أنه لن "يضغط على أوكرانيا لا في السر ولا في العلن لتقديم أي تنازلات عن أراضيها"، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل دعم كييف لتحقيق نهاية دبلوماسية للأزمة.

وقال: "لن أضغط على الحكومة الأوكرانية في السر أو في العلن لتقديم أي تنازلات عن أقاليمها، فهذا سيكون خطأ لا يتماشى مع المبادئ الراسخة".

واعتبر أن "محادثات أوكرانيا مع روسيا لم تتوقف لأن أوكرانيا أدارت ظهرها للدبلوماسية.. لقد توقفوا لأن روسيا تواصل شن حرب للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أوكرانيا".

وختم قوله: "ستواصل الولايات المتحدة العمل على تعزيز أوكرانيا ودعم جهودها لتحقيق نهاية تفاوضية للنزاع".



المصدر: نيويورك تايمز