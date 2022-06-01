شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الفلاح.. مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى 2023 بتشريع أمام "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حتى نهاية شهر يوليو 2023، وذلك بهدف تحقيق اعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

ويأتى مشروع القانون نظرا لأن القانون رقم (143) لسنة 2017 كان قد صدر بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، فقد جاء هذا التشريع.

وجاء بنص مشروع القانون:

- مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية .

- لا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

- تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

- يعمل بالتشريع اعتباراً من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.