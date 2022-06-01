شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. تعرف على عقوبات حيازة هاتف أو جهاز لاسلكي بقصد الغش في الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الغش بالامتحانات من خلال عقوبات رادعة.

ووفقًا للمادة 2 من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (1) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة .