شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تستمع لشكاوي الشركة المصرية والقومية للبريد..غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، زيارة ميدانية غدا ، للوقوف على الإشكاليات التى تواجهها الشركة المصرية للاتصالات بشأن ضرورة تغيير الأسلاك النحاسية بالألياف الصناعية "الفايبر"، وتحسين المنتج التى تقدم للمواطنين لتفادى انقطاع شبكة الإنترنت.

كما تستمع اللجنة خلال زيارتها ،غدا الأربعاء،إلى الهيئة القومية للبريد للتحديات التى تواجهها الهيئة، وذلك لضمان الاستمرارية فى تقديم الخدمة المطلوبة للمترددين على الهيئة.

ويشار إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد وافقت منذ أيام ،علي مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص الهيئة القومية للبريد المصرى.

ويقدر أجمالي الموازنة الجديدة بمبلغ 65 مليارا و536 مليون جنيه، بزيادة 8 مليارات و156 مليون عن موازنة العام المالى 2021/2022.