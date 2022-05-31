محكمة أوروبية تدين أنقرة لسجن رئيس فرع "العفو الدولية" في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرة جديدة، يوم الثلاثاء؛ لانتهاكها حقوق الإنسان من خلال سجنها التعسفي لرئيس الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية.



وبالإجماع، اعتبر القضاة السبعة في المحكمة التابعة لمجلس أوروبا، وبينهم قاضية تركية، أنه لم يكن لأنقرة ”أسباب معقولة“ لوضع تانر كيليش في الحبس الاحتياطي في العام 2017. وبذلك، انتهكت تركيا حرية كيليش بالتعبير.

واتهم تانر كيليش بالانتماء إلى منظمة ”فيتو“ التي يقودها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999. وتعتبر تركيا أن ”فيتو“ منظمة إرهابية وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 2016.