الكويت.. بدء محاكمة خلية تمويل "حزب الله" في جلسة سرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

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عقدت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، التي أثيرت قبل أشهر، وضُبط على إثرها مواطنون ووافدون اتهموا بـ ”تقديم دعم مالي للحزب“.



وقررت المحكمة الكويتية التي أحيلت إليها القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحويل الجلسة إلى سرية، وطلبت إخلاء القاعة من غير ذي أصحاب الشأن.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن ”الجلسة تشمل محاكمة 13 مواطناً ومقيماً متهمين في القضية، في حين أن هناك دفعة أخرى لم تتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد“.