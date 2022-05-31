ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا خلال الأيام المقبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، يوم الثلاثاء 31 مايو/أيار 2022 في تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في ندوة ثقافية في أنقرة إن العمل جارٍ لتحديد موعد الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.

لفت قالن إلى أنه كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو/أيار 2022 لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده الملك سلمان.

قالن أضاف: "نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال يونيو/حزيران 2022، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد".

يذكر أنه في أواخر نيسان/أبريل 2022 أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين.

كذلك فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات، مؤكداً أن الخلافات معهما تم تجاوزها.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية شبابية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

في سياق ذي صلة قلل أردوغان من شأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، مؤكداً أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة" وأنه تم تجاوزها.

أضاف: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبوظبي، ووضعنا خططاً لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".

أشار إلى أنه زار مؤخراً الإمارات لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال أردوغان إن العلاقات مع السعودية أيضاً تسير في اتجاه أكثر إيجابية.

وأعرب عن ثقته بشأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين، وأكد على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.

وكان الرئيس التركي أردوغان زار السعودية، لمدة يومين، التقى خلالهما كلّاً من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحثا العلاقات الثنائية من كافة الجوانب.

حيث قال الرئيس التركي: "زيارتي للسعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين". وأوضح أن البلدين سيستعرضان خلال زيارته، العلاقات الثنائية بكافة أبعادها.

كما أعرب أردوغان عن ثقته بأن هناك مصلحة مشتركة للبلدين في تعزيز العلاقات بينهما في مجالات الصحة، والطاقة، وأمن الغذاء، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدفاعية، والتمويل.

(الاناضول)