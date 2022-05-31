“وول ستريت”: أوبك تدرس استبعاد روسيا من اتفاق إنتاج النفط

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 10:34 مساءً

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء، نقلا عن مندوبين في أوبك، أن بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول يدرسون فكرة تعليق روسيا في اتفاق لإنتاج النفط بينما تلحق العقوبات الغربية ضررا بقدرة البلاد على ضخ المزيد من الخام.

وإستبعاد روسيا قد يمهد الطريق أمام السعودية ودولة الإمارات العربية وأعضاء آخرين في أوبك لإنتاج المزيد من الخام لتلبية المستويات المستهدفة للإنتاج.

وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وتحث دول من بينها الولايات المتحدة على زيادة في الإنتاج لدفع الأسعار للانخفاض.

من جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إنه يهدف إلى خفض واردات النفط الروسية 90 بالمئة بحلول نهاية العام، لكنه أضاف أن الإمدادات عبر الأنابيب وبطريق البحر ستظل مستمرة بصورة قانونية حتى ذلك الحين.

يأتي ثلثا إمدادات النفط الروسية للاتحاد الأوروبي عبر ناقلات والثلث الأخير عبر خط أنابيب دروجبا.

ووصف محللون غربيون ومراقبون من الاتحاد الأوروبي العقوبات بأنها مخففة وقالوا إن هناك شعورا واضحا بالارتياح في موسكو.

وقال محللون في بنك سينارا للاستثمار ومقره روسيا “على الرغم من أن الإجراءات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي تأخذ صورة التهديد، فإننا لا نتوقع تأثيرا قويا لها على قطاع النفط الروسي الآن ولا في غضون ستة أشهر. لدى منتجي النفط الروس الوقت الكافي لحل المشاكل اللوجستية وتغيير قاعدة عملائهم”.