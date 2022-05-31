سيفيرودونيتسك.. روسيا تدمر خزان “حمض الستريك” في المدينة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 9:56 مساءً

كشف حاكم منطقة لوهانسك سيرهي جايداي، اليوم الثلاثاء إن ضربة جوية روسية أصابت صهريجا يحوي حامض النيتريك. وحث جايداي السكان، في منشور على تطبيق تيليجرام على عدم مغادرة الملاجئ بسبب المخاطر التي تشكلها الأبخرة السامة.

وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية في إفادة إعلامية مسائية عبر فيسبوك إن القوات الروسية “تحاول السيطرة الكاملة على سيفيرودونيتسك” ومحاصرة الوحدات الأوكرانية التي تقاتل هناك.

وحذر غايداي سكان المنطقة، في منشور عبر قناة “تلغرام”، وقال إن “الغارة الجوية على سيفيرودونتسك.. القوات الروسية ضربت خزانا يحوي حمض النتريك في مصنع للكيماويات، يا سكان المنطقة! لا تخرجوا من ملاجئكم! الآثار الناجمة على البشر هي كالتالي: حمض النتريك خطر لدى استنشاقه أو ابتلاعه أو ملامسته للجسد والأغشية المخاطية”.

وأوضح أن بخار الحمض يمكنه أن يسبب تهيّجا في الجهاز التنفسي. وفي حالة التسمم الخفيف تظهر مؤشرات على التهاب الشعب التنفسية والدوار، أما حالات التسمم الحادة فتؤدي إلى الإصابة بما يعرف باسم “الوذمة الرئوية”، بحيث تتجمع السوائل الزائدة في أكياس بالرئتين، مما يُصعّب التنفس.

كما يمكن أن تسبب ملامسة العينين لهذا الحمض أضرارا حادة، تتضمن موت الخلايا في القرنية والملتحمة، مما قد يؤدي إلى العمى.

وأضاف غايداي موجّها حديثة لسكان المنطقة “الأقنعة الواقية من الغازات تستخدم للحماية من أبخرة حمض الستريك، حضّروا الأقنعة الواقية وانقعوها بمحلول الصودا”.

وأشارت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو، إلى أن الخزان “انفجر” في منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وقال روديون ميرونشيك، ممثل “جمهورية لوغانسك الشعبية” المعلنة من جانب واحد، عبر تلغرام، “في مصنع آزوت، فجرت حاوية تحتوي على مواد كيماوية. مبدئيا، إنها حمض النيتريك”.

وأعلن غايداي أن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي كانت تعتبر هدفا رئيسيا للجيش الروسي.