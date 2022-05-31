حظر النفط على مراحل يمنح موسكو “مزيداً من الوقت” للتكيّف!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال محللون وتجار روس اليوم الثلاثاء إن فرض أوروبا حظرا تدريجيا على النفط الروسي بدلا من الحظر الفوري يمنح موسكو الوقت لإعادة توجيه إنتاجها إلى عملاء جدد في آسيا في الأشهر الستة المقبلة.

وقال الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إنه يهدف إلى خفض واردات النفط الروسية 90 بالمئة بحلول نهاية العام، لكنه أضاف أن الإمدادات عبر الأنابيب وبطريق البحر ستظل مستمرة بصورة قانونية حتى ذلك الحين.

يأتي ثلثا إمدادات النفط الروسية للاتحاد الأوروبي عبر ناقلات والثلث الأخير عبر خط أنابيب دروجبا.

ووصف محللون غربيون ومراقبون من الاتحاد الأوروبي العقوبات بأنها مخففة وقالوا إن هناك شعورا واضحا بالارتياح في موسكو.

وقال محللون في بنك سينارا للاستثمار ومقره روسيا “على الرغم من أن الإجراءات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي تأخذ صورة التهديد، فإننا لا نتوقع تأثيرا قويا لها على قطاع النفط الروسي الآن ولا في غضون ستة أشهر. لدى منتجي النفط الروس الوقت الكافي لحل المشاكل اللوجستية وتغيير قاعدة عملائهم”.

وأشاروا إلى أن آسيا تشتري بالفعل نفطا روسيا أكثر من أوروبا، بينما كان الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2021 يستحوذ على 60 بالمئة من صادرات النفط الروسية، أي حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا من إجمالي خمسة ملايين.