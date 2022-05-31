اجتماع “هام” بين بايدن ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لمناقشة التضخم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 10:30 مساءً

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الثلاثاء لمناقشة تضخم تاريخي يستنزف القدرة الشرائية للأمريكيين.

والاجتماع هو الأول منذ أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر على بقاء باول في منصبه لفترة ثانية. ويأتي بينما يسعى بايدن لخفض تكاليف البنزين والغذاء والسلع الاستهلاكية التي أرسلت التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

وفي تعليقات مقتضبة قبيل الاجتماع، قال بايدن إنه يجتمع مع باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين “لمناقشة أهم أولوياتي.. وهي معالجة التضخم.”

وأضاف أن خطته للتعامل مع التضخم “تبدأ باقتراح بسيط: احترام مجلس الاحتياطي الاتحادي.. احترام استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما فعلته وما سأواصل عمله.”

ورفع مجلس الاحتياطي معدلات الفائدة بالفعل بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام في إطار معركته لخفض التضخم. ويقول معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي إنهم يتوقعون أن يواصل زيادة معدلات الفائدة حتى تصل إلى حوالي 2.5 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، وما بعده إذا لزم الأمر.

وتشمل الزيادات المزمعة للفائدة زيادة قدرها 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وكان باول قد اكد في وقت سابق أنه “سيواصل الدفع” باتجاه تشديد السياسة النقدية حتى يصبح واضحا أن التضخم يتراجع.

وأبلغ باول ندوة نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال “ما نحتاج أن نراه هو أن ينخفض التضخم بطريقة واضحة ومقنعة، ونحن سنواصل الدفع حتى نرى ذلك.”

“إذا لم نر ذلك، فإننا سيتعين علينا أن ننظر في التحرك بشكل أكثر قوة” لتشديد الأوضاع المالية.

وقال باول إنه بينما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، فإنه سيعكف على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة لمعرفة كيف يسير الاقتصاد والتضخم.

ويبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة حاليا أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 بالمئة.