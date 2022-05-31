شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسهل منح الجنسية لأيتام «دونيتسك» و«لوغانسك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئات الإقليمية التابعة للوزارة بدأت منح الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة للأيتام من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين (المعترف بهما من روسيا فقط) وأوكرانيا.

كما، أوضح بيان الداخلية الروسية أن "الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية بدأت في تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقع في 30 مايو 2022 والذي ينص على تسهيل منح الجنسية الروسية في غضون 3 أشهر للأيتام والأطفال".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الأربعاء الماضي مرسوما مماثلاً يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.

فيما نددت كييف بالأمر حينها، وقالت إن "خطة منح جوازات سفر روسية" انتهاك صارخ "للسيادة الأوكرانية"، مشيرة إلى أنها تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بممارسة سلوك "إجرامي".