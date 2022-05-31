مجلس قبلي يهدد بإغلاق موانئ شرق السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يهنأ السودان بالأجواء الإيجابية التي أعقبت إطلاق سراح المعتقلين ووقف العمل بقانون الطوارئ، حيث هدد مجلس قبلي بإغلاق دائم للموانئ شرق السودان.

وقال رئيس «مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة»، الأمين ترك أمس «سنغلق ميناء الشرق بشكل دائم إذا استمر رئيس بعثة يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) فولكر بيرتس بتحركاته الإقصائية»، ولم يوضح الزعيم القبلي مآخذه على البعثة الأممية التي تقود جهودا ضمن آلية ثلاثية تضم الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيجاد»، لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.

وأضاف رئيس مجلس نظارات البجا في تصريحاته المنشورة عبر الصفحة الرسمية للمجلس بموقع فيس بوك، أنه سيعلن عن تنسيقية جديدة تضم الشمال والوسط والشرق السوداني.

وتابع: «لم تمض إجراءات 25 أكتوبر الماضي التصحيحية التي اتخذها قائد الجيش في تحقيق رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر».

ويواصل محتجو مجلس نظارات البجا اعتصاما مفتوحا أمام مقر حكومة ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان شرقي البلاد منذ الأحد الماضي، لحين تنفيذ 8 مطالب.

وفي سبتمبر الماضي، أغلق مجلس البجا موانئ البلاد الرئيسة على ساحل البحر الأحمر والطرق التي تربطها ببقية أنحاء البلاد، متسببا في سيل من الأزمات ونقص حاد في السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود.

وطالب المجلس وقتها بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا وإقالة الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، وحل لجنة تفكيك الإخوان، قبل أن يعلن وقف حراكه الاحتجاجي بعد تفاهمات مع السلطة الجديدة.

وتنوعت مطالب مجلس نظارات الباجا وشمل بعضها مطالب فئوية.

أبزر مطالب مجلس نظارات البجا:

