اعتقال أحد عناصر داعش في العراق

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وأفادت خلية الأمن العراقي في بيان أمس، أن العملية تمت بإسناد قوة تابعة ل‍قيادة القوات البرية العراقية، في قرية الصمود بناحية زمار غرب نينوى، حيث قتل شقيقه وألقي القبض على ابنه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقل الأمن العراقي أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في غرب محافظة نينوى.وأفادت خلية الأمن العراقي في بيان أمس، أن العملية تمت بإسناد قوة تابعة ل‍قيادة القوات البرية العراقية، في قرية الصمود بناحية زمار غرب نينوى، حيث قتل شقيقه وألقي القبض على ابنه.

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