تعاون عسكري بين الجزائر وموريتانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة أركان الجيش الموريتاني أن الجزائر وموريتانيا اتفقتا على تعزيز التعاون العسكري والدفاعي في مجال سلاح الجو وتنسيق التعاون بينهما. وأجرى المسؤول العسكري الموريتاني مباحثات مع قائد أركان القوات الجوية الجزائرية اللواء محمود لعرابة. واطلع اللواء ولد أعلي مولود على مستوى التقدم التقني والمنهجي في عدد من المدارس العسكرية العليا لتكوين الطيارين ومهندسي الطيران والتقنيين بالجزائر، کما قام بزيارة منشآت عسكرية ذات طابع صناعي تختص بصناعة وصيانة وتجديد الطائرات والمروحيات التابعة للجيش الجوي الجزائري. واطلع اللواء ولد أعلي مولود على مستوى التقدم التقني والمنهجي في عدد من المدارس العسكرية العليا لتكوين الطيارين ومهندسي الطيران والتقنيين بالجزائر، کما قام بزيارة منشآت عسكرية ذات طابع صناعي تختص بصناعة وصيانة وتجديد الطائرات والمروحيات التابعة للجيش الجوي الجزائري.

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