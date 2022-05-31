13 طفلا فلسطينيا ضحايا العنف الإسرائيلي

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وشددت المسؤولة على أن هذا يعني أن «13 حياة قد قصمت باكرا، 13 حلما قد تحطم»، وأكدت على أن «الطفل هو طفل، ويجب حماية حقوقه من قبل الأطراف كافة».ودعت، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى عدم استهداف الأطفال، قائلة «لا ينبغي مطلقا تعريض الأطفال للأذى أو العنف»، وكررت اليونيسف دعوتها لحماية جميع الأطفال، في جميع الأوقات، وفي كل مكان.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم فتيان من محافظتي طولكرم والخليل.
وأفادت مصادر محلية في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حافظ دريدي، عقب مداهمة منزله في بيت ليد شرق طولكرم.
وفي السياق، أفادت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين بالخليل.
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