شكرا لقرائتكم خبر فريق طبي سعودي يعيد النبض لـ8 قلوب في المكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي الثاني عشر ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الذي يستمر من 29 مايو وحتى 3 يونيو الحالي.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 8 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح، في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية.

وعلى صعيد آخر، وزع المركز أمس 57 طنا و780 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في منطقة الروضة بمحافظة مأرب، استفاد منها 3240 فردا.

وسلم المركز أمس محاليل ومواد استصفاء دموي ومستلزمات طبية لمركز الغسيل الكلوي بمحافظة الضالع، في إطار المرحلة الرابعة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالمحافظة.