العثور على 152 جثة لأوكرانيين تحت الأرض

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في موسكو «هناك 152 جثة لمقاتلين وجنود بالقوات المسلحة الأوكرانية كانت مخزنة في حاوية ليس بها تبريد»، وأضاف أن السلطات الروسية لم تتلق بعد أي طلبات لنقل الجثث للقيادة الأوكرانية.وأوضح أنه تم اكتشاف ألغام أسفل الجثث، قائلا إن الجانب الأوكراني ربما كان ينوي تفجير الحاوية من أجل تحميل روسيا مسؤولية القتل.
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