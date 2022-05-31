5 دواعش يواجهون السجن في ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية خمسة رجال بتهمة الإرهاب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تصل إلى تسع سنوات ونصف السنة.

وأعلنت المحكمة أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، ينتمون إلى خلية إرهابية تابعة لداعش، وكان من المفترض أن تنفذ هجمات في ألمانيا بتعليمات من قيادات في داعش.

وقبل عامين كان يخطط المتهمون لقتل أحد منتقدي الإسلام من مدينة نويس الألمانية، لكن الشرطة تمكنت من درء الهجوم. وقبل اعتقالهم، كان يعيش الخمسة المنحدرين من طاجيكستان في مدن مختلفة في ولاية شمال الراين - ويستفاليا.