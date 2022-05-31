مقتل جميع ركاب الطائرة المفقودة في نيبال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت السلطات النيبالية أمس مقتل جميع ركاب الطائرة المفقودة الذين كانوا على متنها.
وأوضحت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيانها أنه تم انتشال جثث جميع ركاب الطائرة الذين قضوا في الحادث وعددهم 22 شخصا، بينهم 3 من أفراد الطاقم و19 راكبا.وكانت السلطات النيبالية عثرت على حطام الطائرة في سانوسوار في موستانج، وهي منطقة في جبال الهيمالايا شمال غرب كاتماندو، بعد أكثر من 20 ساعة من الإبلاغ عن فقدانها لأول مرة.
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