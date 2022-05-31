شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تؤكد خلو البلاد من جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد خلو بلاده من جدري القرود، مشيراً إلى الاستمرار في عملية رصد ومراقبة الوضع لمواجهة التطورات وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه.

وقال في تصريح اليوم عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي إنه أُحيط مجلس الوزراء بآخر تطورات انتشار جدري القرود، وذلك من واقع إحصائية عن الدول التي سجلت فيها أعداد الإصابات والوفيات.

مما يذكر أنه اكتشف فيروس جدري القردة لأول مرة في عام 1958، وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية به في أفريقيا عام 1970. وعادة ما يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من أعراض تشمل الحمى والطفح الجلدي الذي يشبه الجدري، وتضخم الغدد الليمفاوية، ومضاعفات صحية أخرى.