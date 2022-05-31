شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إخماد حريق ضخم اندلع في مصنع كيماويات بنبراسكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأمريكية إن حريقًا كبيرًا اندلع في مصنع كيماويات في نبراسكا تم إخماده بحلول صباح يوم الثلاثاء، وسُمح للسكان القريبين الذين تم إجلاؤهم في البداية بالعودة إلى منازلهم.

وتصاعد دخان كثيف من منشأة Nox-Crete جنوب غرب وسط مدينة أوماها والتي يمكن رؤيتها على مسافة بعيدة مساء الاثنين على بعد حوالي 20 ميلا (32 كيلومترا) إلى الغرب.

وأوضحت السلطات إن أول مكالمة للمساعدة جاءت قبل الساعة 7 مساءً بقليل. يوم الإثنين، حيث وجد رجال الإطفاء الذين دخلوا المبنى في البداية حريقًا أكبر بكثير مما كانوا يتوقعون، مما أجبرهم على التراجع.

ثم تصدت فرق الإطفاء النيران من خارج المبنى، مشيرة إلى وجود مواد كيميائية بالداخل، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحريق او الانفجارات، وقال المسؤولون إن الدخان لا يشكل مخاطر تسمم كبيرة للأشخاص.