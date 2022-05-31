الصحة العالمية تهدف لاحتواء جدري القرود بتقليل العدوى

31 مايو , 2022
نيويورك: قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القرود تماماً، مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أقصى حد ممكن.
وأضافت في بيان "من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة على التفشي ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية- متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول".
ورصد أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.
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