كورونا يقتحم الجامعة العربية.. إصابة أمينها العام

وأشار المصدر إلى أن حالته، طبقا للأطباء المعالجين، مستقرة ويستعيد عافيته بشكل ملحوظ.

وأكد المصدر أن إصابة أبو الغيط، حالت دون مشاركته في أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، والذي ألقى كلمته أمامها، نيابة عنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة.