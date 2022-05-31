الوقف السني ينفي مزاعم هدم أحد الجوامع 'التاريخية' في البصرة

وقال الديوان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العديد من المؤسسات والشخصيات تناولت موضوع هدم جامع ومئذنة السراجي في قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة، وإننا إذ نؤكد عدم صحة تلك الأخبار المتداولة، ننتهز هذه الفرصة لنبين أن جامع السراجي من الجوامع التاريخية وتم تشييده على أرض موقوفة منذ 1727م، وقد سبق أن رفض ديوان الوقف السني الطلب المقدم لهدم الجامع والمئذنة".وأضاف، أن "الديوان سيتخذ الإجراءات القانونية كافة من خلال لجنة عليا تضع معالجات سريعة وقانونية مع محافظة البصرة والجهات ذات العلاقة".