شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توافق على موازنة "مركز تنمية الصادرات".. ونائبة عن التنسيقية ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير عن الموازنة العامة للعام المالى 20222/2023 للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، فيما سجلت النائبة غادة على رفضها للموازنة، قائلة: "نظرا لعدم وجود إجابات على التساؤلات التى طرحنها خلال الاجتماعات السابقة، وعدم إرسال إجابات بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أسجل رفضي".

وقدرت وزارة المالية للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات 24.308.000 .جنيه للعام المالي 2022/2023 بالموازنة الجديدة مقابل 24.220.000 جنيه للعام المالى الماضى بزيادة قدرها 88.000 جنيه.